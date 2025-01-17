Снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили за ночь три гексакоптера ВСУ «Баба Яга» и до отделения ВСУ в населенном пункте Часов Яр в районе огнеупорного комбината. На опубликованных кадрах показано уничтожение целей нашими десантниками.

Снайперская пара выдвинулась на точку, выбрала удобную позицию и приготовилась к стрельбе. Дистанция до противника составляла около 50 м, что создавало дополнительную опасность быть обнаруженным и уничтоженным.

Бойцы долго следили за БПЛА противника, чтобы вычислить график прилета гексакоптеров «Баба Яга» для сброса боеприпасов и минирования территории комбината, а также график прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было решено устроить засаду и уничтожить тяжелые беспилотники и пехоту ВСУ.

Первую прилетевшую «Бабу Ягу» уничтожили с первого же выстрела, то же самое произошло со следующими двумя. После этого снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и уничтожила пехоту ВСУ, производившую ротацию. Из-за понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли доставить боеприпасы и продовольствие.

Ранее российские бойцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра. Украинские боевики выдали себя, когда попытались поднять дрон в воздух прямо возле здания.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.