МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снайперы уничтожили «Бабу Ягу» и сорвали ротацию ВСУ в Часовом Яре

Всего за ночь снайперы уничтожили три гексакоптера «Баба Яга» и сорвали ротацию боевиков.
2025-01-17 05:59:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили за ночь три гексакоптера ВСУ «Баба Яга» и до отделения ВСУ в населенном пункте Часов Яр в районе огнеупорного комбината. На опубликованных кадрах показано уничтожение целей нашими десантниками.

Снайперская пара выдвинулась на точку, выбрала удобную позицию и приготовилась к стрельбе. Дистанция до противника составляла около 50 м, что создавало дополнительную опасность быть обнаруженным и уничтоженным.

Бойцы долго следили за БПЛА противника, чтобы вычислить график прилета гексакоптеров «Баба Яга» для сброса боеприпасов и минирования территории комбината, а также график прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было решено устроить засаду и уничтожить тяжелые беспилотники и пехоту ВСУ.

Первую прилетевшую «Бабу Ягу» уничтожили с первого же выстрела, то же самое произошло со следующими двумя. После этого снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и уничтожила пехоту ВСУ, производившую ротацию. Из-за понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли доставить боеприпасы и продовольствие.

Ранее российские бойцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра. Украинские боевики выдали себя, когда попытались поднять дрон в воздух прямо возле здания.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#снайперы #гексакоптер #часов яр #Баба Яга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 