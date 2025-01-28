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Канидатуру Скотта Бессента одобрили на должность главы Минфина США

Скотт Бессент набрал 60 из 100 голосов сенаторов.
Анастасия Бобылева 2025-01-28 03:27:25
© Фото: Wu Xiaoling XinHua Globallookpress

Сенат утвердил кандидатуру 62-летнего Скотта Бессента на должность министра финансов США. Трансляцию заседания сенаторов показал телеканал C-SPAN.

Бессент получил 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечило ему необходимое большинство для утверждения. В ходе слушаний в финансовом комитете он поддержал идею ужесточения антироссийских санкций, чтобы заставить РФ начать мирные переговоры по Украине, а также высказался в пользу введения ограничений на поставки из Китая.

Бессент является главой инвестиционного фонда Key Square Group. Он много лет знаком с президентом США Дональдом Трампом и пожертвовал немалые деньги для инаугурационного комитета политика, был его советником по экономическим вопросам, участвовал в митингах в поддержку американского лидера.

Ранее на пост главы Пентагона Сенат США утвердили кандидатуру Пита Хегсета. За него проголосовал 51 человек.

#в стране и мире #сша #сенат #скотт бессент
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