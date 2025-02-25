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Трое детей умерли от переохлаждения в городе Газа

На фоне низких температур в регионе в медучреждение поступают пациенты с простудой и переохлаждением, трое детей в возрасте до года скончались.
Марина Крижановская 2025-02-25 04:30:59
© Фото: Omar Ashtawy Apaimages Keystone Press Agency Globallookpress

В секторе Газа от переохлаждения скончались трое младенцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen, дети умерли в местной больнице благотворительного Общества друзей пациента (PFBS). Об этом рассказал главный врач Саид Салах.

Специалист пояснил, что в приемный покой медицинского учреждения все чаще поступают пациенты с переохлаждением, в то время как на улице держится низкая температура.

«В детское отделение поступили восемь пациентов с сильной простудой и переохлаждением. Трое детей - младенцы в возрасте до года, - позднее скончались, еще трое находятся в критическом состоянии», - приводят его слова журналисты.

Напомним, в настоящее время боевые действия в палестинском анклаве не ведутся, поскольку с 19 января 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня, о котором договорились  Израилем и ХАМАС, заключив соглашение при посредничестве Египта, Катара и США.

Конфликтующие стороны уже обменялись заложниками и телами погибших. При этом 23 февраля радикальное палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении сделки по Газе. Представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа пояснил, что израильтяне до сих пор не выполнили свои обязательства по освобождению палестинских заключенных

#сектор Газа #переохлаждение #Газа #Погибли дети
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