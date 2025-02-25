На переговорах по украинскому конфликту не могут обсуждаться вопросы, связанные с территориями, вошедшими в состав РФ в 2022 году.

Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, Россия это обсуждать не намерена. Также пока рано говорить об окончании спецоперации, добавил посол. Обо всем этом он рассказал в комментарии ТАСС.

«Люди высказали на референдумах свое стремление войти в состав России на всех этих территориях. В Крыму раньше, в ЛНР и ДНР позднее. Поэтому пока не освобождены территории, которые входят в состав нашего государства по Конституции России, мы не считаем, что специальная военная операция закончена», - пояснил Мирошник.

В процессе урегулирования украинского конфликта, продолжил российский дипломат, необходимо решить вопрос преобразования Украины в «адекватное состояние».

«Нужно обговорить процедуры, которые должны быть реализованы для того, чтобы Украина из военной диктатуры трансформировалась уже в некое адекватное состояние государства, которое не представляет опасности своим соседям», - заявил посол РФ.

Прежде президент Владимир Путин, говоря об Украине, подчеркнул, что Россия заинтересована в дружественном государстве-соседе и не хотела бы, чтобы Украину использовали как плацдарм против РФ и для нападений на российскую территорию.

Напомним, что 23-27 сентября 2022 года прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. В ДНР «За» высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. После этого 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии новых территорий в состав РФ.