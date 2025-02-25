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Путин: Москва не хочет превращения Украины в плацдарм против РФ

Президент Путин отметил, что Россия не против украинской государственности, но не желает, чтобы территорию соседнего стране использовали как плацдарм для атак по РФ.
Марина Крижановская 2025-02-25 00:25:18
© Фото: Peter Druk XinHua Globallookpress

Россия не хотела бы, чтобы Украину использовали как плацдарм против нее и для нападений на российскую территорию, но заинтересована в дружественном государстве-соседе. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он добавил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности, отметив, что Киев заинтересован в этом.

«Это скорее всего в интересах Украины, украинского государства, с целью сохранения украинской государственности. Против этого мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Россию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма. Чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», - пояснил Путин.

Прежде глава государства сказал, что Россия желает скорейшего достижения мира на украинской земле. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский этой цели противится. Именно по этой причине, продолжил Путин, президент США Дональд Трамп настаивает на проведении выборов на Украине.

#Россия #в стране и мире #Украина #Владимир Путин #Плацдарм
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