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Арест бизнес-тренера Аяза Шабутдинова продлили на два месяца

Суд Москвы продлил арест инфобизнесмена Аяза Шабутдинова на 2 месяца по делу о мошенничестве.
Услада Дубинина 2024-04-11 20:26:46
© Фото: moscowcourts Telegram

Таганский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову до 16 июня. Инфобизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ.

«Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок 2 месяца», - заявила пресс-служба судов Москвы.

Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы. МВД сообщило о 73 эпизодах, к которым считают причастным Аяза. Также по делу о мошенничестве обвиняется директор «Like центра» Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

#суд #мошенничество #заключение под стражу #блогеры #Таганский суд #Аяз Шабутдинов
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