Арест бизнес-тренера Аяза Шабутдинова продлили на два месяца

Таганский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову до 16 июня. Инфобизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ.

«Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок 2 месяца», - заявила пресс-служба судов Москвы.

Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы. МВД сообщило о 73 эпизодах, к которым считают причастным Аяза. Также по делу о мошенничестве обвиняется директор «Like центра» Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.