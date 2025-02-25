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В подмосковных Химках построят новую футбольную базу ЦСКА

Инфраструктура базы будет обустроена по лучшим стандартам качества: тренировочный комплекс, четыре футбольных поля с подогревом, жилой корпус с новейшим медицинским центром и спортивным залом, а также гостиницы и зоны отдыха.
Игнат Далакян 2025-02-25 19:09:45
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

К концу 2028 года в подмосковных Химках построят новую футбольную базу ЦСКА. В тренировочном комплексе юные игроки смогут тренироваться на одной площадке со звездами футбола, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Будем готовить новое поколение профессиональных футболистов - построим для наших ребят спортивный центр на озере Круглое в Химках», - рассказал 360.ru глава региона.

По его словам, инфраструктуры базы будет обустроена по лучшим стандартам качества. В ее состав войдет тренировочный комплекс и четыре футбольных поля с подогревом. Также построят жилой корпус с новейшим медицинским центром и спортивным залом, гостиницы и зоны отдыха.

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#Спорт #в стране и мире #Футбол #Подмосковье #строительство #Химки #футбольная база
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