К концу 2028 года в подмосковных Химках построят новую футбольную базу ЦСКА. В тренировочном комплексе юные игроки смогут тренироваться на одной площадке со звездами футбола, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Будем готовить новое поколение профессиональных футболистов - построим для наших ребят спортивный центр на озере Круглое в Химках», - рассказал 360.ru глава региона.

По его словам, инфраструктуры базы будет обустроена по лучшим стандартам качества. В ее состав войдет тренировочный комплекс и четыре футбольных поля с подогревом. Также построят жилой корпус с новейшим медицинским центром и спортивным залом, гостиницы и зоны отдыха.

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