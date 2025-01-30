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В Мневниковской пойме открылся уникальный ледовый дворец

Новый ледовый дворец стал одним из крупнейших спортобъектов столицы и важной частью спортивного кластера страны.
Игнат Далакян 2025-01-30 21:39:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве построили уникальный ледовый дворец в Мневниковской пойме. Новое спортивное сооружение открыл мэр столицы Сергей Собянин.

«В Мневниковской пойме мы построили и открыли большой ледовый дворец, который станет родным домом для фигуристов и хоккеистов», - отметил глава города на открытии.

Сергей Собянин добавил, что во дворце также смогут тренироваться боксеры и любители других видов спорта. Он рассказал, что это сооружение является одним из крупнейших спортобъектов столицы и важной частью спортивного кластера страны.

В церемонии открытия также приняла участие олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Мэр Москвы поблагодарил спортсменку за инициативу создания театра на льду, который станет частью крупнейшего спортивного объекта.

Здание строили в течение 2.5 лет по индивидуальному проекту. Площадь ледового дворца составила 20,6 тысяч квадратных метров. Одной из главных изюминок архитектуры сооружения стал навес в форме острия конька, на который вынесен силуэт фигуристки.

Ледовый дворец имеет несколько залов: две арены - основная и тренировочная, а также комнаты для отдыха спортсменов. Кроме того, предусмотрена зона для общественного питания, салон красоты, прачечная, магазин спортивной атрибутики.

На базе спортивного комплекса планируется организовать школу фигурного катания. Помимо этого, в здании будут регулярно проводить спортивно-зрелищные мероприятия и шоу-программы.

#Спорт #Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #ледовый дворец #Мневниковская пойма
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