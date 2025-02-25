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В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

По словам главы ведомства Анзора Музаева, ЕГЭ могут отменить в случае невозможности его улучшения.
Глеб Владовский 2025-02-25 18:04:30
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости

Отмена ЕГЭ может произойти только в том случае, если не будет какой-либо возможности усовершенствовать экзамен. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, тогда его, наверное, отменят. А ЕГЭ совершенствуется все время», - приводит его слова 360.ru.

Музаев также отметил, что критику в адрес ЕГЭ можно сравнить с регулярной весенней аллергией, которая проявляется незадолго до самого экзамена.

Напомним, что Рособрнадзор и Минпросвещения опубликовали приказ, в котором утверждены даты проведения ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменов начнется 23 мая, а пересдача назначена на 3 и 4 июля.

#в стране и мире #ЕГЭ #рособрнадзор #Анзор Музаев
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