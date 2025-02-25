В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

Отмена ЕГЭ может произойти только в том случае, если не будет какой-либо возможности усовершенствовать экзамен. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, тогда его, наверное, отменят. А ЕГЭ совершенствуется все время», - приводит его слова 360.ru.

Музаев также отметил, что критику в адрес ЕГЭ можно сравнить с регулярной весенней аллергией, которая проявляется незадолго до самого экзамена.

Напомним, что Рособрнадзор и Минпросвещения опубликовали приказ, в котором утверждены даты проведения ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменов начнется 23 мая, а пересдача назначена на 3 и 4 июля.