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В Госдуме заявили, что ЕГЭ в этом году не отменят

Депутат Харченко подчеркнула, что ЕГЭ зарекомендовал себя как прозрачный механизм проверки знаний российских школьников.
Алексей Курильченко 2025-01-13 12:43:32
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) показал себя как прозрачный и равноправный механизм оценки знаний российских школьников, отмена проведения экзамена в этом году не обсуждается. Также власти РФ и Госдума не обсуждают вопрос введения системы «интегральной оценки». Об этом «Звезде» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Планов по прекращению работы механизма ЕГЭ на 2025 год нет ни у органов исполнительной власти, ни у Государственной думы нет. Действительно, в экспертном сообществе обсуждается вопрос реализации интегральной оценки знаний, но отменять ЕГЭ в 2025 году никто не планирует. Это деятельный, эффективный, прозрачный механизм, который позволяет дать равные права доступа к высшему образованию для всех выпускников школ России», - заявила Харченко.

Депутат допустила возможность тестирования дополнительных способов проверки знаний школьников, однако все они должны пройти все необходимы проверки. Также проведение подобных тестов не должно мешать проведению ЕГЭ, добавила Харченко.

Напомним, что в конце прошлого года глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что выпускников следует принимать в вузы не только на основе ЕГЭ, но и необходимо учитывать средний балл по каждому предмету. Президент Российской академии образования Ольга Васильева отметила, что предложение ввести систему «интегральной оценки» разумно.

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