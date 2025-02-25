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Врач предостерег о последствиях рекордного выброса плазмы на Солнце

По словам терапевта Юрия Серебрянского, у людей могут случиться массовые психозы.
Глеб Владовский 2025-02-25 18:37:52
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER.com, Globallookpress

Зафиксированные 25 февраля рекордные выбросы плазмы на Солнце могут привести к мощным магнитным бурям. О том, к каким последствиям в плане здоровья человека это приведет, рассказал врач-терапевт Юрий Серебрянский.

По словам эксперта, плазма состоит как из положительно, так и отрицательно заряженных частиц. Человек тоже состоит из положительно и отрицательно заряженных элементов. При взаимодействии с организмом человека эти частицы заряжают клетки тела человека.

«Во время магнитной бури эти изменения усиливаются, что приводит к повышенной возбудимости, особенно у людей с неустойчивой психикой. Могут начаться массовые психозы», - приводит его слова Life.

Врач также отметил, что чаще всего во время магнитных бурь страдают люди с сердечными заболеваниями, повышенным давлением, мигренями, неврологическими и эпилептическими припадками. В это время рекомендуется измерять артериальное давление.

Напомним, что 25 февраля на Солнце зафиксировали сразу три вспышки предпоследнего класса мощности М. Отмечается, что этот выброс плазмы стал рекордным для 2025 года.

#в стране и мире #вспышки на солнце #магнитные бури #психоз #выброс плазмы
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