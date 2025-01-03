На Солнце произошла сильная вспышка класса Х

На Солнце произошла мощная вспышка класса Х. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

Уточняется, что продолжительность вспышки составила 25 минут.

«3 января в 14.39 МСК в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи (коротковолновой - Прим.Ред.) в отдельные часы суток», - говорится в заявлении учреждения.

В Институте отметили, что возмущение геомагнитного поля продолжается.

Напомним, что вспышки на Солнце могут привести к тому, что на Земле могут возникать магнитные бури. Так, 1 января на Земле началась магнитная буря класса G1.