МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказал, чем опасен кардинг и как от него защититься

Мошенники получают доступ к банковским картам, если знают ее номер и CVV код, который есть на обратной стороне.
Игнат Далакян 2025-02-25 18:34:35
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Аферисты зачастую используют в своих целях купленные или украденные банковские карты для проведения операций в Интернете. Такой вид мошенничества получил название кардинг. О том, как злоумышленники получают доступ к данным, рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Токаренко в интервью Радио Sputnik.

«Мошенники получают доступ к банковским картам, если знают ее номер и CVV-код, который есть на обратной стороне. Эти данные можно ввести в платежную систему и списать с вашей карты соответствующие суммы», - поделился специалист.

Он предупредил, что, если поступает звонок, в котором собеседник представляется сотрудником банка или ФСБ и при этом просит назвать эти три цифры на обороте банковской карты, нужно сразу понимать, что это мошенники.

Чтобы не потерять средства, Токаренко посоветовал соблюдать «цифровую гигиену». Он привел пример, как некоторые пользователи срезают эти три цифры на карте и не используют их для оплаты товаров или услуг в Интернете.

«Для них заводят отдельную карту, на которую переводят деньги, необходимые для текущей оплаты. Даже если эта карта будет скомпрометирована, то финансовые потери будут минимальные», - объяснил специалист.

Ранее эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов рассказал, как мошенники используют услугу «муж на час» на маркетплейсах для обмана граждан. На отклик по услуге мошенники высылают фишинговую ссылку и просят перевести задаток.

#в стране и мире #Банковские карты #взлом #Мошенники #кардинг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 