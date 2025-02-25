Эксперт рассказал, чем опасен кардинг и как от него защититься

Аферисты зачастую используют в своих целях купленные или украденные банковские карты для проведения операций в Интернете. Такой вид мошенничества получил название кардинг. О том, как злоумышленники получают доступ к данным, рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Токаренко в интервью Радио Sputnik.

«Мошенники получают доступ к банковским картам, если знают ее номер и CVV-код, который есть на обратной стороне. Эти данные можно ввести в платежную систему и списать с вашей карты соответствующие суммы», - поделился специалист.

Он предупредил, что, если поступает звонок, в котором собеседник представляется сотрудником банка или ФСБ и при этом просит назвать эти три цифры на обороте банковской карты, нужно сразу понимать, что это мошенники.

Чтобы не потерять средства, Токаренко посоветовал соблюдать «цифровую гигиену». Он привел пример, как некоторые пользователи срезают эти три цифры на карте и не используют их для оплаты товаров или услуг в Интернете.

«Для них заводят отдельную карту, на которую переводят деньги, необходимые для текущей оплаты. Даже если эта карта будет скомпрометирована, то финансовые потери будут минимальные», - объяснил специалист.

Ранее эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов рассказал, как мошенники используют услугу «муж на час» на маркетплейсах для обмана граждан. На отклик по услуге мошенники высылают фишинговую ссылку и просят перевести задаток.