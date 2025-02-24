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Мошенники стали обманывать людей при помощи услуги «муж на час»

На отклик по услуге «муж на час» мошенники высылают фишинговую ссылку и просят перевести задаток.
Игнат Далакян 2025-02-24 19:12:46
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress

Мошенники стали активно использовать услугу «муж на час» на маркетплейсах в своих интересах. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

По его словам, злоумышленники публикуют в приложении объявления о бытовых или ремонтных работах и ждут, когда откликнется потенциальная жертва. После этого аферисты присылают фишинговую ссылку и просят перевести задаток. Как итог, обманутый клиент лишается и услуги, и денег.

Чтобы обезопасить себя от подобных схем, специалист советует в первую очередь не переходить ни по каким ссылкам, присланным из непроверенных источников.

«То есть, если незнакомые люди вам присылают ссылку на какой-то сторонний ресурс, особенно вне известных площадок, это должно быть красным флагом, что с большой вероятностью вы имеете дело с мошенниками», - отметил специалист.

Он также рекомендовал ни кому не доверять в интернете и ни в коем случае не переводить деньги незнакомым людям. Если же неприятная ситуация уже произошла, то необходимо обратиться в правоохранительные органы, добавил Татаринов. По его словам, это не гарантирует возвращения денежных средств, но поможет задержать и наказать злоумышленников.

Ранее в Министерстве внутренних дел объяснили, почему не стоит делиться экраном в мессенджерах. В ведомстве рассказали, что мошенники могут получить доступ к личным данным граждан через функцию демонстрации экрана.

#в стране и мире #информационная безопасность #услуги #Мошенники #муж на час
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