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Макрон заявил о важности возобновления диалога по Украине с Россией

Макрон отметил, что европейские страны и Соединенные Штаты хотели бы быстрой сделки по Украине.
Дарина Криц 2025-02-25 01:06:32
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Французский лидер Эмманюэль Макрон допустил, что в настоящее время появились причины для возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным.

В этом контексте Европейский союз и США хотели бы «быстрой, но не хрупкой» сделки по украинскому конфликту, добавил Макрон. Обо всем этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Макрон упомянул о направленной Киеву помощи со стороны ЕС в размере 138 миллиардов евро. По его мнению, Евросоюз сможет направить военнослужащих на Украину после того, как будет заключена сделка.

Как стало известно 19 февраля, в Финляндии допустили отправку миссии ОБСЕ на Украину. Премьер-министр Петтери Орпо считает, что контроль за прекращением огня можно было бы осуществлять под эгидой организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

#Россия #в стране и мире #Франция #Украина #сша #ЕС #Владимир Путин #Эмманюэль Макрон #Сделка по Украине #возобновление диалога
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