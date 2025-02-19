Премьер Финляндии допустил отправку миссии ОБСЕ на Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил отправку миссии ОБСЕ на Украину. По мнению главы финского кабмина, под эгидой организации может быть развернут контроль за прекращением огня.

«Возможный мониторинг линии прекращения огня может быть организован, например, в рамках ОБСЕ. Если же потребуются миротворцы, то речь будет идти об операции, где потребуются очень серьезные возможности для применения силы», - заявил Орпо газете Helsingin Sanomat.

Петтери Орпо отметил, что в Хельсинки еще не пришли к единому мнению относительно возможной отправки военных на Украину.

С разногласиями по этому вопросу столкнулись и союзники Финляндии по Евросоюзу. Этот вопрос представители ЕС, Великобритании и НАТО обсуждали в Париже на экстренном саммите. Мероприятие должно было стать ответом на мирные инициативы России и США.

В итоге Германия, Италия, Испания и Польша отказались отправлять своих солдат на Украину, тогда как Великобритания предложила «выступить на поле боя».