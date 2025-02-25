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Названа дата предстоящего парада планет

Венера, Юпитер и Меркурий выстроятся в одну линию 28 февраля. Это явление можно будет увидеть невооруженным глазом.
Глеб Владовский 2025-02-25 17:20:44
© Фото: Doukdouk, Globallookpress

В феврале россияне смогут увидеть парад планет невооруженным глазом - Венера, Юпитер и Меркурий выстроятся в одну линию. Об этом говорится в заявлении Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Уточняется, что явление можно будет наблюдать 28 февраля. Несмотря на то что в этот день ожидается новолуние, спутник Земли не создаст засветки на небе.

«Венера, Юпитер и Меркурий будут видны на западе небосвода, а красная планета Марс расположится на востоке. Уран, Сатурн и Нептун без бинокля или телескопа не разглядеть», - говорится в заявлении.

Напомним, что последний парад планет состоялся 21 января. Тогда в одну линию на небе выстроились Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

#венера #Юпитер #Меркурий #парад планет
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