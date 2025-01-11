Ученый Эйсмонт рассказал, как можно будет увидеть парад планет 21 января

Явление, когда планеты Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстраиваются в одну линию в небе, можно будет увидеть 21 января. Кроме того, посмотреть это «космическое» событие можно будет без телескопа в любом месте, но при условии безоблачной погоды. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

«Если будет безоблачное небо, то да, это (парад планет. – Прим. ред.) будет видно», - отметил Эйсмонт.

По мнению ученого, такое явление нечастое, отчасти из-за этого его и хотят толковать как тот случай, который влияет на ход событий.

«Сразу скажу, что нет, это ни на что не влияет. Это просто геометрия, пополам с законом Ньютона», - подчеркнул доктор физико-математических наук.

У планет разные периоды: чем дальше от Земли, тем больше период, и тем медленнее они вращаются вокруг солнца. По словам Натана Эйсмонта, так как периоды разные, то планеты могут попадать на одну линию солнца, но только редко.

«Это чистая случайность. Они иногда сближаются, приближаются к этой линии», - подчеркнул собеседник телеканала.

Именно из-за таких космических действий происходит парад планет.