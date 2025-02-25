Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Отмечается, что Карпин принял это решение в связи с необходимостью сосредоточиться на обязанностях тренера сборной России по футболу. Теперь этот пост займет 43-летний специалист из Испании Джонатан Альба, который с 2018 года работал в штабе Карпина главным аналитиком.

«Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными! Ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя сборной России», - говорится в заявлении.

Напомним, что Карпин тренировал спортсменов ФК с декабря 2017 года. А в 2021 году его назначили на пост тренера сборной России.