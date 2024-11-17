МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карпин отправил в клубы шесть игроков сборной перед матчем с Сирией

Тренерский штаб не планировал включать в заявку игроков, которые участвовали во встрече с Брунеем.
Виктория Бокий 2024-11-17 16:45:56
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Сирии в Волгограде 19 ноября. Нашу сборную представят 23 игрока, шестерых футболистов отпустили в свои клубы. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб не планировал включать в заявку некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем.

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов», - сказал Карпин.

Так, футболист Федор Чалов вернется в ПАОК, Никита Кривцов, Станислав Агкацев и Александр Черников – в «Краснодар», Иван Обляков - в ЦСКА. Также в ЦСКА отправили Игоря Дивеева по медицинским показаниям.

Российский футбольный союз уже опубликовал на официальном сайте список футболистов, кто сыграет в товарищеском матче в Волгограде.

Напомним, 15 ноября сборная России разгромила Бруней и побила свой рекорд по количеству голов. Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 11:0.

#в стране и мире #Футбол #Матч #сборная России #футболисты #валерий карпин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 