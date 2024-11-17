Карпин отправил в клубы шесть игроков сборной перед матчем с Сирией

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Сирии в Волгограде 19 ноября. Нашу сборную представят 23 игрока, шестерых футболистов отпустили в свои клубы. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб не планировал включать в заявку некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем.

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов», - сказал Карпин.

Так, футболист Федор Чалов вернется в ПАОК, Никита Кривцов, Станислав Агкацев и Александр Черников – в «Краснодар», Иван Обляков - в ЦСКА. Также в ЦСКА отправили Игоря Дивеева по медицинским показаниям.

Российский футбольный союз уже опубликовал на официальном сайте список футболистов, кто сыграет в товарищеском матче в Волгограде.

Напомним, 15 ноября сборная России разгромила Бруней и побила свой рекорд по количеству голов. Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 11:0.