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Автоэксперт: новые знаки начнут работать только после внесения в ПДД

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что в повседневной жизни водителей серьезных изменений не будет.
Глеб Владовский 2025-02-25 16:25:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Новые дорожные знаки, которые появятся на дорогах в связи с изменениями ГОСТа, начнут действовать только после внесения их в правила дорожного движения. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Как отметил собеседник, изменения в основном касаются оптимизации уже существующих табличек. Например, тех, что регулируют использование парковочных мест.

Эксперт отметил, что в скором времени появится и знак «Зона запрета движения на средствах индивидуальной мобильности». В текущей версии ПДД он не работает так, как должен - необходимо разграничить зоны действия на пешеходную и проезжую часть.

«Серьезного влияния на водителей эти нововведения не окажут. Кроме того, подобные знаки вступят в силу только после их добавления в сами правила дорожного движения», - пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России вскоре появятся новые и обновленные дорожные знаки, некоторые из них объединятся в один. Соответствующие правки уже внесли в ГОСТ-Р 52289.

#пдд #автоэксперт #наш эксклюзив #дорожные знаки
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