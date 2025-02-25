Автоэксперт: новые знаки начнут работать только после внесения в ПДД

Новые дорожные знаки, которые появятся на дорогах в связи с изменениями ГОСТа, начнут действовать только после внесения их в правила дорожного движения. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Как отметил собеседник, изменения в основном касаются оптимизации уже существующих табличек. Например, тех, что регулируют использование парковочных мест.

Эксперт отметил, что в скором времени появится и знак «Зона запрета движения на средствах индивидуальной мобильности». В текущей версии ПДД он не работает так, как должен - необходимо разграничить зоны действия на пешеходную и проезжую часть.

«Серьезного влияния на водителей эти нововведения не окажут. Кроме того, подобные знаки вступят в силу только после их добавления в сами правила дорожного движения», - пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России вскоре появятся новые и обновленные дорожные знаки, некоторые из них объединятся в один. Соответствующие правки уже внесли в ГОСТ-Р 52289.