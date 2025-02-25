Новые дорожные знаки появятся в России

В России вскоре появятся новые и обновленные дорожные знаки. Соответствующие правки уже внесли в ГОСТ-Р 52289, пишет «Коммерсантъ». Согласно изменениям, вводится указатель «Глухие», который информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах.

Кроме того, появится возможность объединения нескольких знаков. Например, на одном щите можно будет разместить рекомендуемое ограничение скорости и указатель «Искусственная неровность».

Также перед регулируемыми перекрестками в населенных пунктах разрешат не ставить знак «Стоп-линия», ограничившись только разметкой. Сам знак получит вертикальный вид.

Обновлена и табличка, указывающая срок действия дорожных знаков. На них можно будет указывать не только часы и недели, но и месяцы.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект приказа, уточняющий порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В документе детально прописана процедура экспертизы и порядок получения согласия на него. Кроме того, внесены изменения в список психотропных и наркотических веществ, подлежащих химико-токсикологическому исследованию.