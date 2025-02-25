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Сброшенная с обрыва в «Ласточкином гнезде» кошка Муся выжила

Все это время кошка сидела в расщелине, однако, чтобы снять ее со скалы, требуется помощь альпинистов.
Игнат Далакян 2025-02-25 16:16:04
© Фото: SMIcrimea, Telegram © Видео: SMIcrimea, Telegram

Кошка Муся, которую скинули с обрыва в «Ласточкином гнезде», смогла выжить. Все это время она сидела в расщелине. Чтобы снять ее со скалы, требуется помощь альпинистов, сообщили «Звезде» в пресс-службе исторического комплекса.

Муся жила на территории «Ласточкиного гнезда» около 10 лет и стала местной достопримечательностью.

Несколько дней назад турист из Санкт-Петербурга выкинул кошку со скалы в ледяное море. Живодера быстро нашли и задержали. Он рассказал, что кошка при этом начала «сопротивляться». Внятное объяснение своего поступка мужчина дать не смог.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело и поместили в стационарное учреждение здравоохранения сроком на 10 суток. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося.

#в стране и мире #Крым #кошка #ласточкино гнездо #обрыв #Муся
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