Сброшенная с обрыва в «Ласточкином гнезде» кошка Муся выжила

Кошка Муся, которую скинули с обрыва в «Ласточкином гнезде», смогла выжить. Все это время она сидела в расщелине. Чтобы снять ее со скалы, требуется помощь альпинистов, сообщили «Звезде» в пресс-службе исторического комплекса.

Муся жила на территории «Ласточкиного гнезда» около 10 лет и стала местной достопримечательностью.

Несколько дней назад турист из Санкт-Петербурга выкинул кошку со скалы в ледяное море. Живодера быстро нашли и задержали. Он рассказал, что кошка при этом начала «сопротивляться». Внятное объяснение своего поступка мужчина дать не смог.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело и поместили в стационарное учреждение здравоохранения сроком на 10 суток. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося.