В Крыму завели уголовное дело о сбросе кошки с «Ласточкиного гнезда»

В Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который сбросил со смотровой площадки замка кошку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что 24-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в умышленном причинении вреда животному. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ.

В МВД добавили, что мужчину задержали и поместили в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в воскресенье, 23 февраля в сети появились кадры записи с камеры наблюдения, на которых запечатлен факт совершения правонарушения территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо».