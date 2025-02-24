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В Крыму завели уголовное дело о сбросе кошки с «Ласточкиного гнезда»

Ранее в сети появились кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшие факт преступления.
Глеб Владовский 2025-02-24 20:05:54
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который сбросил со смотровой площадки замка кошку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что 24-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в умышленном причинении вреда животному. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ.

В МВД добавили, что мужчину задержали и поместили в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в воскресенье, 23 февраля в сети появились кадры записи с камеры наблюдения, на которых запечатлен факт совершения правонарушения территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо».

#в стране и мире #Крым #кошка #МВД России #ласточкино гнездо
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