МИД РФ: встречи в Эр-Рияде с участием российских дипломатов сегодня не проходят

В настоящее время какие-либо встречи с участием российского МИД в Эр-Рияде не проходят. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня», - цитирует заявление РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующие контакты Москвы и Вашингтона пройдут на экспертном уровне по линии МИД. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о якобы запланированной на 25 февраля встрече в Эр-Рияде. Песков отметил, что будут обсуждаться этапы нормализации диалога между двумя государствами.