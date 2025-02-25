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МИД РФ: встречи в Эр-Рияде с участием российских дипломатов сегодня не проходят

Ранее Песков сообщил, что следующие контакты РФ и США пройдут на экспертном уровне по линии МИД.
Глеб Владовский 2025-02-25 15:03:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В настоящее время какие-либо встречи с участием российского МИД в Эр-Рияде не проходят. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня», - цитирует заявление РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующие контакты Москвы и Вашингтона пройдут на экспертном уровне по линии МИД. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о якобы запланированной на 25 февраля встрече в Эр-Рияде. Песков отметил, что будут обсуждаться этапы нормализации диалога между двумя государствами.

#Россия #в стране и мире #сша #МИД РФ #переговоры #Эр-Рияд
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