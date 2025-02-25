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Песков: следующие контакты РФ и США пройдут на экспертном уровне по линии МИД

По словам Пескова, на переговорах будут обсуждаться меры по нормализации диалога.
Игнат Далакян 2025-02-25 12:28:11
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Следующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии внешнеполитических ведомств стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Следующие контакты на очереди - это контакты по линии министерств иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться к МИД за информацией об этой встрече», - сказал он, отвечая на вопрос об информации западных СМИ о якобы планируемой на 25 февраля встрече в Эр-Рияде.

Песков добавил, что на переговорах будут обсуждаться меры по нормализации диалога. По словам пресс-секретаря российского лидера, речь пойдет в первую очередь о мерах по нормализации работы дипломатических ведомств на взаимной основе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на неделе пройдут полноценные консультации по работе российских и американских посольств. Глава МИД РФ выразил надежду, что будут сняты искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией Соединенных Штатов.

#Россия #сша #МИД РФ #Дмитрий Песков #Контакты #диалог #встречи
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