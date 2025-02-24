Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие точечное уничтожение боевой бронированной машины ВСУ с применением FPV-дронов на оптоволокне. Удар был нанесен расчетами группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Разведывательное подразделение с помощью беспилотных летательных аппаратов выявило замаскированную бронемашину ВСУ в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение о нанесении удара.

FPV-дроны с оптоволоконным управлением были направлены к цели. Прямыми попаданиями бронированная машина была уничтожена. Объективный контроль в режиме реального времени зафиксировал точные удары.

Применение оптоволоконного управления делает дроны независимыми от средств радиоэлектронной борьбы противника. Высокая точность поражения позволяет уничтожать бронетехнику, укрепления и живую силу с минимальными затратами боеприпасов. Маневренность дронов позволяет обходить препятствия и атаковать цели под разными углами.

Группировка войск «Север» активно использует беспилотные технологии для уничтожения техники ВСУ на Курском направлении. FPV-дроны позволяют подавлять бронетехнику, артиллерийские позиции и логистические маршруты противника, лишая его возможностей для маневра и атаки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.