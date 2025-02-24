МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрон на оптоволокне влетел в бронемашину ВСУ в Курской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные удары.
2025-02-24 17:00:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие точечное уничтожение боевой бронированной машины ВСУ с применением FPV-дронов на оптоволокне. Удар был нанесен расчетами группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Разведывательное подразделение с помощью беспилотных летательных аппаратов выявило замаскированную бронемашину ВСУ в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение о нанесении удара.

FPV-дроны с оптоволоконным управлением были направлены к цели. Прямыми попаданиями бронированная машина была уничтожена. Объективный контроль в режиме реального времени зафиксировал точные удары.

Применение оптоволоконного управления делает дроны независимыми от средств радиоэлектронной борьбы противника. Высокая точность поражения позволяет уничтожать бронетехнику, укрепления и живую силу с минимальными затратами боеприпасов. Маневренность дронов позволяет обходить препятствия и атаковать цели под разными углами.

Группировка войск «Север» активно использует беспилотные технологии для уничтожения техники ВСУ на Курском направлении. FPV-дроны позволяют подавлять бронетехнику, артиллерийские позиции и логистические маршруты противника, лишая его возможностей для маневра и атаки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #FPV-дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 