Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» группировки «Север» нанесли точный артиллерийский удар по укреплениям, пункту управления БПЛА и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Разведка с помощью БПЛА выявила замаскированные укрепления, пункт управления дронами и скопление живой силы противника. Командование оперативно отдало приказ на уничтожение выявленных целей.

Артиллеристы получили задачу, провели необходимые расчеты и нанесли удар по указанным координатам. Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с учетом погодных условий и других факторов.

Расчеты орудий «Мста-Б» действуют в тесном взаимодействии с операторами беспилотников, которые обнаруживают цели, передают координаты и корректируют огонь. После каждого выстрела вносятся поправки с учетом силы и направления ветра.

Применяются осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы, что позволяет эффективно поражать заглубленные укрепления, бронетехнику и живую силу противника. Подразделения работают как единый механизм благодаря регулярным тренировкам на полигонах. Каждый номер расчета может заменить другого, что повышает эффективность.

Артиллерия группировки «Север» выполняет контрбатарейную борьбу, подавляет системы управления противника и уничтожает его огневые позиции. Уничтожение пункта управления БПЛА снижает возможности ВСУ по воздушной разведке и нанесению ударов по российским позициям. Регулярные артиллерийские удары позволяют создавать условия для успешного наступления российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.