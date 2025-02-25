МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог объяснила, почему СБ ООН впервые принял резолюцию без осуждения России

Все происходящее обосновано исключительно тем, что Россия и США сели за стол переговоров.
Сергей Лебедев 2025-02-25 14:09:35
© Фото: Xie E, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Принятие Советом Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине, который не содержит осуждающих Россию формулировок, обусловлено тем, что Москва и Вашингтон сели за стол переговоров. Об этом в беседе со «Звездой» заявила политолог Наталия Елисеева.

«Все происходит на фоне переговоров России и США. Сейчас идет диалог, стороны обмениваются мнениями, пытаются прийти к общему решению ситуации. В дальнейшем и ООН, и Европейский союз, конечно, примут это во внимание. Наступит момент смирения. Пока Евросоюз никак это не проявляет, но всему свое время. Потому что ЕС тоже находится под давлением США, и это давление будет только усиливаться», - отметила она.

Напомним, накануне СБ ООН принял американский проект резолюции «Путь к миру». Документ призывает к незамедлительному прекращению украинского конфликта, а также к установлению прочного мира. Его поддержали 10 государств, в том числе постоянные члены Совбеза Россия, Соединенные Штаты и Китай. Пять стран проголосовали против.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает принятый американский проект резолюции началом движения к мирному урегулированию кризиса. Однако, по его словам, текст документа «неидеален».

Между тем данный проект резолюции стал первым с 27 февраля 2022 года документом по Украине, который удалось принять в Совбезе ООН. До этого в течение трех лет страны использовали право вето.

#Россия #ООН #Украина #сша #конфликт #резолюция #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 