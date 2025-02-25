Политолог объяснила, почему СБ ООН впервые принял резолюцию без осуждения России

Принятие Советом Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине, который не содержит осуждающих Россию формулировок, обусловлено тем, что Москва и Вашингтон сели за стол переговоров. Об этом в беседе со «Звездой» заявила политолог Наталия Елисеева.

«Все происходит на фоне переговоров России и США. Сейчас идет диалог, стороны обмениваются мнениями, пытаются прийти к общему решению ситуации. В дальнейшем и ООН, и Европейский союз, конечно, примут это во внимание. Наступит момент смирения. Пока Евросоюз никак это не проявляет, но всему свое время. Потому что ЕС тоже находится под давлением США, и это давление будет только усиливаться», - отметила она.

Напомним, накануне СБ ООН принял американский проект резолюции «Путь к миру». Документ призывает к незамедлительному прекращению украинского конфликта, а также к установлению прочного мира. Его поддержали 10 государств, в том числе постоянные члены Совбеза Россия, Соединенные Штаты и Китай. Пять стран проголосовали против.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает принятый американский проект резолюции началом движения к мирному урегулированию кризиса. Однако, по его словам, текст документа «неидеален».

Между тем данный проект резолюции стал первым с 27 февраля 2022 года документом по Украине, который удалось принять в Совбезе ООН. До этого в течение трех лет страны использовали право вето.