За последние сутки украинская сторона потеряла более 220 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Кроме того, противник лишился двух танков, бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восьми артиллерийских орудий и миномета. Также ликвидированы пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и три склада боеприпасов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска противостоят украинским силам. Наши подразделения продолжают наносить существенный урон противнику, что способствует стабилизации обстановки в регионе и предотвращению дальнейших попыток прорыва со стороны ВСУ.

На Курском направлении враг несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что только в живой силе потери противника превысили 255 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.