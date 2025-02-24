Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 255 человек. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Также в течение суток противник лишился трех танков, БТР, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобилей, пусковой установки и радиолокационной станции ЗРК С-300В. Кроме того, уничтожены два артиллерийских орудия, три миномета, две станции РЭБ, одна единица инженерной техники.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска противостоят украинским силам. Противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ только в личном составе потеряли более 200 человек за сутки на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.