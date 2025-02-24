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ВСУ на Курском направлении потеряли более 255 человек за сутки

Также в течение суток уничтожены три танка ВСУ, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В.
2025-02-24 13:13:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 255 человек. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Также в течение суток противник лишился трех танков, БТР, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобилей, пусковой установки и радиолокационной станции ЗРК С-300В. Кроме того, уничтожены два артиллерийских орудия, три миномета, две станции РЭБ, одна единица инженерной техники.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска противостоят украинским силам. Противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ только в личном составе потеряли более 200 человек за сутки на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #Курское направление
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