МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оперативная реакция сербского лидера весьма импонирует Москве.
Сергей Лебедев 2025-02-25 12:55:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Москва приняла извинения сербского президента Александра Вучича за ошибочную поддержку антироссийской резолюции по Украине в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, случаются технические ошибки, и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, в минувший понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийский проект резолюцию по Украине. Против документа выступили 18 стран, в том числе США и Израиль. Еще 65 предпочли воздержаться.

Поддержали проект 93 государства. В их числе и Сербия. Позже Александр Вучич заявил, что произошла ошибка, и принес извинения за произошедшее. По его словам, надо было воздержаться при голосовании.

#Москва #в стране и мире #Сербия #ООН #Украина #голосование #Кремль #Дмитрий Песков #резолюция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 