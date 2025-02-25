Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН

Москва приняла извинения сербского президента Александра Вучича за ошибочную поддержку антироссийской резолюции по Украине в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, случаются технические ошибки, и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, в минувший понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийский проект резолюцию по Украине. Против документа выступили 18 стран, в том числе США и Израиль. Еще 65 предпочли воздержаться.

Поддержали проект 93 государства. В их числе и Сербия. Позже Александр Вучич заявил, что произошла ошибка, и принес извинения за произошедшее. По его словам, надо было воздержаться при голосовании.