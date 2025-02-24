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Лавров: на неделе состоятся консультации по работе посольств РФ и США

На прошлой неделе состоялись два технических предварительных контакта по теме налаживания нормальной работы дипмиссий.
Сергей Лебедев 2025-02-24 13:02:32
© Фото: Alexey Belkin, Business Online, Global Look Press

На этой неделе должны состояться полноценные консультации между Россией и Соединенными Штатам, которые должны снять препятствия в работе дипломатических представительств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией США», - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров отметил, что на прошлой неделе состоялись два технических предварительных контакта по теме налаживания нормальной работы посольств России и США.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча делегаций двух стран. На ней договорились о восстановлении полноценного функционирования дипмиссий. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что одним из ключевых вопросов для Москвы в диалоге с Вашингтоном является возвращении России шести объектов дипломатической недвижимости в США. По его словам, объекты были арестованы незаконно, а доступ к ним блокируется в нарушение Венской конвенции.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что постоянное выдворение дипломатов из Москвы и Вашингтона не приведет ни к чему хорошему. Если это продолжится, отметил глава государства, в зданиях останутся работать только одни уборщицы.

#Москва #Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #сша #дипломат #Вашингтон #переговоры #посольство
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