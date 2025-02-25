ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом сообщается в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

В ходе удара российские военнослужащие применили высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Цели удара достигнуты, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в течение суток ВС РФ били по местам производства ударных дронов, а также пунктам временной дислокации противника в 144 районах.

Также отличились силы ПВО. За сутки удалось сбить пять управляемых авиабомб JDAM, 23 реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении села Тополи в Харьковской области. Населенный пункт был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.