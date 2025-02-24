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ВС РФ освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области

Населенный пункт был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад».
2025-02-24 12:12:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Тополи в Харьковской области, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

«Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 200 человек. Помимо живой силы, противник лишился боевой бронированной машины, четырех автомобилей и шести орудий полевой артиллерии. Также ВСУ потеряли станцию РЭБ «Квертус» и три склада боеприпасов.

Кроме того, в течение суток ВС РФ били по военным аэродромам противника, местам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации противника в 127 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #СВО #тополи
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