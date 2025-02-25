Российские подразделения после взятия под контроль села Улаклы в Донецкой Народной Республике окружили противника с нескольких сторон и создали мини-котел. Об этом рассказал заместитель командира батальона с позывным Партия корреспонденту «Звезды» Валентину Матвиенко.

«Начиная с Курахово - котел, мы его зажимаем с южной стороны по реке Сухие Ялы, с северной стороны идет 114-я бригада, и вот котел закрывается каждый раз. Сначала Курахово, потом Дачное, теперь вот Улаклы, и закрыли. Дальше сейчас будет Константинополь. Открывает дорогу нам к Днепропетровской области, здесь уже до границы остается 8-10 километров», - сообщил он.

Продвижение российских войск в этом направлении позволяет расширить контроль и создать условия для дальнейшего наступления.

Об освобождении села Улаклы сообщило Минобороны России 23 февраля. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

В тот же день ведомство отчиталось об освобождении Новоандреевки в ДНР. Этот населенный пункт заняли бойцы группировки «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.