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Замкомбата Партия: взятие Улаклы открывает дорогу к Днепропетровской области

После освобождения Курахово и Дачного взятие села Улаклы открывает дорогу к Константинополю и приближает российские силы к границе с Днепропетровской областью, отметил заместитель командира батальона с позывным Партия.
Валентин Матвиенко 2025-02-25 12:18:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские подразделения после взятия под контроль села Улаклы в Донецкой Народной Республике окружили противника с нескольких сторон и создали мини-котел. Об этом рассказал заместитель командира батальона с позывным Партия корреспонденту «Звезды» Валентину Матвиенко.

«Начиная с Курахово - котел, мы его зажимаем с южной стороны по реке Сухие Ялы, с северной стороны идет 114-я бригада, и вот котел закрывается каждый раз. Сначала Курахово, потом Дачное, теперь вот Улаклы, и закрыли. Дальше сейчас будет Константинополь. Открывает дорогу нам к Днепропетровской области, здесь уже до границы остается 8-10 километров», - сообщил он.

Продвижение российских войск в этом направлении позволяет расширить контроль и создать условия для дальнейшего наступления.

Об освобождении села Улаклы сообщило Минобороны России 23 февраля. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

В тот же день ведомство отчиталось об освобождении Новоандреевки в ДНР. Этот населенный пункт заняли бойцы группировки «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Константинополь #наш эксклюзив #Днепропетровская область #Улаклы
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