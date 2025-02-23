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Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР

Населенные пункты освободили группировки войск «Юг» и «Центр».
2025-02-23 12:06:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России. 

Населенные пункты были освобождены в результате решительных наступательных действий группировок войск «Юг» и «Центр». Уточняется, что группировка войск «Юг» освободила населенный пункт Улаклы, а «Центр» - Новоандреевку.

Кроме того, с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии бойцы ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов противника.

Также российские военнослужащие ударили по местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов дронов. Поражены склады горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142-х районах.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 73 БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #Улаклы #новоандреевка
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