Минздрав планирует изменить порядок медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект приказа, который уточняет порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе детально прописана процедура медосвидетельствования и порядок получения согласия на него. Кроме того, внесены изменения в список психотропных и наркотических веществ, подлежащих химико-токсикологическому исследованию.

Ранее появилась информация, что в России планируется использовать данные диспансеризации для выдачи медицинских справок водителям. Соответствующие правки в закон подготовили в Минздраве совместно с комитетом Госдумы России по охране здоровья.

Предполагается, что изменения позволят уменьшить временные затраты на получение государственных услуг.