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Минздрав планирует изменить порядок медосвидетельствования водителей

Ведомство уже подготовило соответствующий проект приказа.
Сергей Лебедев 2025-02-16 07:59:25
© Фото: Ilya Moskovets URA.RU Globallookpress

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект приказа, который уточняет порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе детально прописана процедура медосвидетельствования и порядок получения согласия на него. Кроме того, внесены изменения в список психотропных и наркотических веществ, подлежащих химико-токсикологическому исследованию.

Ранее появилась информация, что в России планируется использовать данные диспансеризации для выдачи медицинских справок водителям. Соответствующие правки в закон подготовили в Минздраве совместно с комитетом Госдумы России по охране здоровья.

Предполагается, что изменения позволят уменьшить временные затраты на получение государственных услуг.

#минздрав #водители #автомобилисты #справка #медицинское освидетельствование
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