Экипажи Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» из Приморья сорвали атаку формирований ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой танкистов.

Съемки велись с различных ракурсов. МО РФ показало, как танк двигается и ведет огонь из пушки. Машина покрыта маскировочной сетью, над башней размещена решетчатая конструкция, защищающая от дронов. Также показаны кадры с результатами попаданий.

В описании к видео сказано, что разведка заметила скопление живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения. После проверки разведданных было решено ударить по противнику, собиравшемуся атаковать.

Точным огнем танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций планировавшаяся атака формирований ВСУ была сорвана, противник понес потери в живой силе и технике. Завершив стрельбу, экипажи покинули огневые позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Т-80 - танк с газотурбинным двигателем. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств. Т-80БВМ является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ состоит из трех человек. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.