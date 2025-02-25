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Москвичам рассказали о плюсовой температуре в начале марта

По словам специалиста, в первый месяц весны показатели градусников достигнут нулевой отметки, в некоторые дни температура вырастет до +3 градусов.
Игнат Далакян 2025-02-25 11:31:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москву и Подмосковье до конца месяца настигнут сильные холода, однако уже с начала весны жителей столицы ждут плюсовые отметки на термометрах. Об этом сообщил в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура (в среду. - Прим. ред.) -11...-16, днем -1...-3 градуса. В четверг такая же ситуация, а вот в пятницу, субботу, воскресенье уже температура днем будет около нулевой отметки, -1...+1 градус. Связано это с тем, что антициклон постепенно отходит на юго-восток, и уже воздушные массы будут перемещаться с запада, юго-запада, и будет более облачная погода», - рассказал специалист.

На этой неделе температура ночью в столице будет опускаться в среднем до -13 градусов, а в регионах вплоть до -20.

Однако в первый месяц весны показатели градусников достигнут нулевой отметки, в некоторые дни температура вырастет до +3, сообщил Вильфанд. Вместе с тем он не исключил в марте зимние осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что аномально холодная погода будет держаться на юге России до конца недели. Температура будет ниже нормы на 7-10 градусов, а на побережье будет наблюдаться сильнейший ураганный ветер.

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