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Аномально холодная погода продлится на юге России еще неделю

Так, погода будет на 7-10 градусов ниже нормы, а на побережье будет наблюдаться сильнейший ураганный ветер.
Елизавета Кондрикова 2025-02-22 15:44:47
© Фото: Sina Schuldt, dpa Goballookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Аномально снежная погода с сильным ураганным ветром на юге России продержится до конца следующей рабочей недели, предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это связано с хорошо выраженным антициклоном, который господствует на европейской части нашей страны.

«На юге воздух поступает из очень холодных регионов, и температура в течение выходных дней и всей следующей недели будет на 7-10 градусов ниже нормы», - сказал специалист в разговоре со «Звездой».

Речь идет о Ставрополье, регионе Нижней Волги, Северокавказских республиках, Краснодарском крае и республике Крым, уточнил Вильфанд.

«В Краснодарском крае в ближайшие пять дней температуры будут в диапазоне от минус 10 до минус 18 градусов. А вот дневные на севере Краснодарского края - минус 3, минус 8, максимальные значения, на юге они близки к нулевой отметке», - отметил метеоролог.

Отдельно эксперт обратил внимание южан на сильнейший ветер - на побережье в районе Геленджика и во многих других городах скорость ветра будет достигать от 30 до 34 метров в секунду.

«Вдуматься нужно только, это просто по-настоящему ураганный ветер», - сказал Вильфанд.

Напомним, ранее синоптик также обещал на этой неделе в столичном регионе «суровую мужскую» погоду, но при этом солнечную и без осадков.

#Погода #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #юг россии #ураганный ветер #Гидрометцентр России
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