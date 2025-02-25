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Военнослужащие группировки войск «Запад» получили награды в зоне СВО

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.
2025-02-25 11:12:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил первый орден Александра Невского с мечами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры церемонии.

В ходе награждения бойцам группировки «Запад» также вручили ордена Мужества, медали Суворова и Жукова, ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Награды получили военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач. Орден Александра Невского с мечами, вручаемый за исключительные боевые заслуги, впервые был вручен в группировке войск «Запад» после воссоздания Московского военного округа.

Кузовлев поблагодарил военнослужащих за проделанную работу, выразив признательность как от командования, так и от себя лично. Сразу после торжественной церемонии бойцы вернулись в свои подразделения, продолжая выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции.

С начала СВО военнослужащие группировки «Запад» неоднократно были отмечены высокими государственными и ведомственными наградами за мужество, стойкость и вклад в выполнение боевых задач.

Ранее Минобороны показало кадры награждения военнослужащих танкового полка группировки войск «Центр». Высоких государственных наград бойцы были удостоены за мужество и профессионализм, проявленные в ходе боевых действий в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запад #МО РФ #СВО
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