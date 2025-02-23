Бойцов танкового полка группировки войск «Центр» наградили в зоне СВО

Военнослужащие танкового полка группировки войск «Центр» удостоились высоких государственных наград за мужество и профессионализм, проявленные в ходе боевых действий в зоне спецоперации.

Торжественную церемонию организовали и провели в одном из тыловых районов СВО. Военнослужащим вручили ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», многих бойцов отметили знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени.

«Сегодня было награждение. Я получил медали "За отвагу" и "За храбрость". Заезжали на танке, доехали до позиций ВСУ, штурманули опорник. Подготовку проходил месяц, ходил на полигон, учился. Потом на задачу поехали», - рассказал разведчик-пулеметчик Айса Кудряев.

Многие в этом строю подписали контракт с Министерством обороны РФ еще во время срочной службы.

Виталий Перевозчиков - кавалер ордена «Мужества», один из таких. Еще недавно он служил в Белгородской области. Принял решение помочь боевым товарищам в зоне спецоперации.

«Сегодня меня и моих товарищей награждали. Я получил орден "Мужества". Чувствую ответственность не только за себя, но и за своих товарищей, за родных, которые дома», - отметил помощник пулеметчика Виталий Перевозчиков.

В ходе проведения спецоперации многие военнослужащие проявили подлинное мужество и героизм в ходе выполнении боевых задач. Все они награждены высокими наградами. Это позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.