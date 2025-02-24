Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия желает добиться мира на Украине как можно скорее. Он сказал об этом, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Кроме всего прочего, действующий президент США объявил о том, что он хочет добиться мира - кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее», - отметил российский лидер.

Однако глава киевского режима Владимир Зеленский мешает достижению этой цели, добавил Путин. По его мнению, именно из-за этого президент США Дональд Трамп настаивает на проведении выборов на Украине.

Несколько дней назад Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы на Украине. Он отметил, что рейтинг Зеленского «мягко говоря, невысокий».