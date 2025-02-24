Daily Mail: более 80 британцев умерли от популярных препаратов для похудения

В Великобритании 82 человека умерли после применения препаратов от диабета, которые часто используют для быстрого похудения. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что 60 летальных случаев зафиксировали среди пациентов, принимавших лекарства для лечения диабета. А вот не менее 22 смертей связано с приемом препаратов с целью похудения.

«За последние несколько лет с момента появления препаратов в продаже почти 400 человек также нуждались в стационарном лечении», - уточняется в публикации.

Ранее в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» профессор и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявлял, что использование препаратов от диабета для борьбы с лишним весом может привести к смерти из-за большого количества побочных эффектов. Эти средства негативно влияют на весь организм, но в большей части на желудок и мозг.

Противодиабетические препараты также влияют на гормоны, что может привести к развитию онкологических заболеваний. Наличие лишнего веса само по себе увеличивает риск возникновения рака, но препараты могут стимулировать рост опухолей.

Дмитрий Еделев добавил, что применение лекарства от диабета без назначения врача может привести к возникновению опасных побочных эффектов. И их много.

Напомним, впервые об эффективности препаратов от диабета при похудении ученые заявили в 2017 году. Популярность эти средства обрели после того, как американские знаменитости стали признаваться в том, что использовали их для быстрого снижения веса.