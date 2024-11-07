Раскрыта смертельная опасность использования препаратов от диабета для похудения

Использование препаратов от диабета для борьбы с лишним весом может привести к смерти из-за большого количества побочных эффектов. Такие препараты негативно влияют на весь организм, но в большей части на желудок и мозг. Об этом в программе «Сегодня утром» заявил доктор медицинских наук, профессор, президент национального проекта «Здоровье» Дмитрий Еделев.

«Это вещество убирает сахар внутрь клеток. Но оно действует не только на сахар, а еще работает на мозг. Человек не хочет есть, пропадает потребность в еде. Еще оно действует на желудок - оно его приостанавливает, то есть еда остается в желудке. Это чувство насыщенности плюс работа на мозг и способствует похудению», - заявил эксперт.

Противодиабетические препараты влияют на гормоны, что может привести к развитию онкологических заболеваний. Наличие лишнего веса само по себе увеличивает риск возникновения рака, но препараты могут стимулировать рост опухолей, отметил Еделев.

«С лишним весом связано примерно 10 видов рака, например рак груди у женщин. Также лишний вес приводит к опухолям печени, поджелудочной железы, кишечника. Препараты от диабета начали колоть мышам, они похудели, но возник рак щитовидной железы. Мы знаем благодаря экспериментам на животных, что препарат запускает рак - это гормон, а любые гормоны нужно с осторожностью колоть при онкозаболеваниях», - заявил Еделев.

Эксперт добавил, что применение препаратов от диабета без назначения врача может привести к возникновению опасных побочных эффектов. Такие вещества нельзя употреблять людям с хроническими заболеваниями печени, почек, щитовидной железы, угрозой онкологии, а также беременным и кормящим женщинам. Злоупотребление препаратами приводит к расстройствам работы желудочно-кишечного тракта, а также психическим расстройствам, в том числе депрессиям.

Напомним, что впервые об эффективности препаратов от диабета при похудении ученые заявили в 2017 году. Популярность препараты обрели после того, как американские знаменитости стали признаваться в том, что использовали их для быстрого снижения веса. В ноябре этого года издание The Sun сообщило о том, что в Великобритании из-за применения препаратов умерли 10 человек, десятки госпитализированы.

Полное интервью с президентом национального проекта «Здоровье» Дмитрием Еделевым смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда».