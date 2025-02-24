За ночь над Россией сбили 22 украинских беспилотника

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большинство вражеских аппаратов уничтожили в Орловской области. Там сбили 16 дронов.

Еще три БПЛА перехватили в Брянской области, два - в Рязанской, а один - в Крыму.

Напомним, прошлой ночью над Россией уничтожили 20 беспилотников. Дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.