МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

За ночь над Россией сбили 22 украинских беспилотника

Большинство вражеских аппаратов перехватили в Орловской области.
2025-02-24 07:53:35
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большинство вражеских аппаратов уничтожили в Орловской области. Там сбили 16 дронов.

Еще три БПЛА перехватили в Брянской области, два - в Рязанской, а один - в Крыму.

Напомним, прошлой ночью над Россией уничтожили 20 беспилотников. Дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 