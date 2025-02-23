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ПВО перехватила и сбила 20 беспилотников за ночь в шести регионах

Пять украинских дронов уничтожены над Орловской областью.
2025-02-23 07:07:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ночь на 23 февраля дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны России.

Всего было перехвачено и уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны.

Пять украинских дронов сбиты над Орловской областью, четыре - над Белгородской, еще четыре - над Курской. В Липецкой области нейтрализовано три БПЛА, а в Тульской и Воронежской областях - по два.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Орловская область #Липецкая область #Курская область #белгородская область #дроны
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