ПВО перехватила и сбила 20 беспилотников за ночь в шести регионах

В ночь на 23 февраля дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны России.

Всего было перехвачено и уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны.

Пять украинских дронов сбиты над Орловской областью, четыре - над Белгородской, еще четыре - над Курской. В Липецкой области нейтрализовано три БПЛА, а в Тульской и Воронежской областях - по два.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.