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Шойгу обсудил вопросы безопасности с президентом Казахстана Токаевым

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане.
Андрей Аркадьев 2025-02-12 12:40:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, а также актуальные вызовы и угрозы безопасности.

Казахстанский лидер подчеркнул, что визит Шойгу имеет важное значение для укрепления партнерства между двумя странами. В свою очередь, секретарь Совбеза отметил, что Москва и Астана поддерживают стабильный диалог на высоком уровне.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации в Сирии и Афганистане. Шойгу отметил, что Москва и Астана также сотрудничают в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.

Шойгу прибыл в столицу Казахстана накануне, 11 февраля. Это первая в текущем году зарубежная поездка секретаря Совбеза.

Ранее прошли консультации аппаратов СБ двух стран, на которых стороны обменялись оценками международной обстановки и отдельными аспектами обеспечения безопасности.

В январе Шойгу заявил, что научно-экспертный совет Совбеза РФ будет оперативно реагировать на кризисные задачи. Он подчеркнул, что научно-экспертный совет станет постоянно действующим органом, будет работать всегда, а не от заседания к заседанию.

#Сергей Шойгу #Казахстан #Токаев
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