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В ЛНР экипаж танка Т-72Б3М уничтожил украинские замаскированные позиции

Стрельба велась на дистанции более пяти километров.
2025-02-24 06:46:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На одном из направлений спецоперации в Луганской Народной Республике экипаж Т-72Б3М 59-го гвардейского танкового полка 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции националистов. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что стрельба велась на дистанции более пяти километров. По скоплению боевиков ударили 125-мм снарядами.

Огонь корректировали расчеты БПЛА. Это позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

Ранее «Звезда» рассказывала, как на Ореховском направлении спецоперации в Запорожской области экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» разбили украинский блиндаж.

Огонь велся по координатам, полученным от разведчиков. Сооружение врага оказалось разрушено первым же залпом. Пехота ВСУ осталась под его развалинами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #танк #Запад #ЛНР #Т-72Б3М #МО РФ
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